Stolberg - Erste Kunstausstellung in der städtischen Artibus-Reihe

Stolberg.

Die erste Kunstausstellung in der städtischen Artibus-Reihe des Jahres 2018 ist am Wochenende mit musikalischer Begleitung von Violetta Acs an der Querflöte eröffnet worden. Die sehenswerte Schau mit Malerei von der brasilianischen, international renommierten Künstlerin, Simone Campos, bringt mit Naturbildern das derzeit mehr denn je ersehnte Frühlingserwachen in die Stolberger Burg-Galerie.