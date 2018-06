Stolberg - Erneut Unfall in der Rechtskurve am Birkenhof mit schwerverletzter Fahrerin

Stolberg. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend auf der Mulartshütter Straße am Birkenhof gekommen. Die Feuerwehrkräfte mussten eine Verletzte aus dem Unfallwagen befreien.

Aus noch ungeklärten Umständen war das Unfallauto gegen 21.50 Uhr auf regennasser und leicht verschmutzter Straße ins Schleudern geraten und in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen - ähnlich wie am vergangenen Freitag. Die Feuerwehr konnte die 57-jährige Fahrerin aus dem Auto bergen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits am zurückliegenden Freitag mussten die Rettungskräfte anrücken, da sich eine 40-jährige Frau in der Rechtskurve am Birkenhof mit ihrem Wagen überschlagen hatte und im Graben gelandet war. Für die Bergung und Reinigung war die Mulartshütter Straße rund vier Stunden gesperrt.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version wurde von einem Autofahrer berichtet. Dies wurde korrigiert.