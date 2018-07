Stolberg - Ermahnungen, die Reichspogromnacht 1938 nicht zu vergessen

Stolberg.

Eine besondere kulturelle Veranstaltungsreihe widmet die Evangelische Kirchengemeinde Stolberg zusammen mit der Gruppe Z dem diesjährigen 80. Jahrestag der Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Diese Nacht, in der „das Leben für die jüdische Bevölkerung auch in Stolberg beendet war“, so Karen Lange-Rehberg von der Gruppe Z, symbolisiert wie keine andere die Verfolgung jüdischer Mitbürger durch die Nationalsozialisten.