Stolbe/Jünkerath - Entspannte Tage für den Vater und den Sohn

Stolbe/Jünkerath. Von Freitag, 1. Juni, 17 Uhr, bis Sonntag, 3. Juni, gegen 14 Uhr, findet in Jünkerath ein Erlebniswochenende für Väter mit ihren Kinder statt. Im Alltag verbringen Kinder mit ihren Vätern oft sehr wenig Zeit. Die Tatsache, dass Väter ebenso wichtige Bezugspersonen für die Kinder sind, wie deren Mütter ist nichts Neues.

Das Helene-Weber-Haus in Stolberg und Aachen bietet daher ein speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und deren Vätern ausgelegtes Wochenende in Jünkerath in der schönen Eifel an. Hier verbringen Väter gemeinsam mit ihren Kindern ein entspanntes und erlebnisreiches Wochenende in der wunderschönen Eifellandschaft und erkunden die Natur.

Daneben bleibt auch viel Zeit für Vätergespräche, während die Kinder, Teenies und der jugendliche Nachwuchs gemeinsam mit einem Kinderteam ein eigenes kreatives und altersspezifisches Programm gestalten. Eine Gebührenermäßigung ist auf Anfrage möglich. Die Anreise erfolgt eigenverantwortlich.