Stolberg - Enkeltrickbetrüger rufen reihenweise in Stolberg an

Stolberg. Mit einer aktuellen Warnung ging am Freitag die Polizei der Städteregion an die Öffentlichkeit. „Nahezu alle fünf Minuten“, so hieß es in ihrem Bericht, versuchten Gauner derzeit im Stolberger Raum vor allem ältere Menschen mit dem sogenannten Enkeltrick zu betrügen und um ihr Erspartes zu bringen.

„Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bislang niemand zu Schaden gekommen“, sagte Polizeisprecher Paul Kemen. „So soll es bleiben.“ Deshalb der aktuelle Warnhinweis der Ermittler vom Betrugskommissariat.

Beim „Enkeltrick“ rufen Betrüger bei vorwiegend älteren Menschen an, geben sich als deren Angehörige aus und täuschen eine finanzielle Notlage vor. Sie bitten um Geld, das einer Kontaktperson auszuhändigen sei. Immer wieder fallen hilfsbereite Senioren auf diese seit Jahren bekannte Masche herein und werden so um teils große Geldbeträge erleichtert.