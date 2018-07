Stolberg-Büsbach.

Die Musikfreunde konnten einfach nicht genug bekommen: „Just can‘t get enough“ hätte das Motto des Konzertabends sein können, der im großen Saal von „Angie‘s Bistro“ Maßstäbe gesetzt hat. Die Band „Forced to Mode“ spielte nach Auftritten in Hamburg und München sowie in ihrer Heimat Berlin ein furioses Konzert in Büsbach und wurde ihrem Ruf als beste deutsche „Depeche-Mode“-Tribut-Band wahrlich gerecht.