Stolberg.

Am Ende ist Steffen Johr „überwältigt“: Drei Wochen Arbeit und circa 25 Arbeitsstunden liegen hinter dem Mitarbeiter des Agnesheims und weiteren 15 Kindern und Jugendlichen, die sie in das beeindruckende Mosaik im Innenhof des Kinderheims gesteckt haben. Der „Eisbär mit tierischen Innenleben“ prägt in Zukunft eine Wand, die bisher sicherlich kein Prunkstück der Anlage war.