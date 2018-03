Stolberg-Büsbach - Eine Schwerverletzte bei Küchenbrand

Eine Schwerverletzte bei Küchenbrand Von: se

Letzte Aktualisierung: 5. März 2018, 15:53 Uhr

Stolberg-Büsbach. Zu einem Brand in einem Sechsfamilienhaus in der Straße Am Denkmal wurde die Stolberger Feuerwehr Montagnachmittag gerufen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss brannte die Küchenzeile.