Stolberg.

Das Ende ist zumeist der Beginn eines neuen Anfangs. Für Zweifall gilt das mehr denn je. Denn abgerissen werden müssen in den nächsten Wochen das alte Feuerwehrgerätehaus und die beiden Brücken über den Hasselbach – also die in der Döllscheidter Straße und die Platzbrücke, die einst als Schulhof diente.