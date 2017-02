Stolberg-Vicht.

Dass die Vichter Pfarrkirche St. Johannes Baptist einmal zum Anziehungspunkt klassischer Konzerte werden würde, hat sich so in Vicht auch niemand vorstellen können. In seiner Begrüßung am Sonntagnachmittag freute sich Rudi Dreuw wieder über die vielen Gäste, die gekommen waren, um das zweite Konzert der besonderen Art in sich aufzunehmen.