Stolberg - Einbrüche in Stolberger Schulen: Polizei nimmt zwei Männer fest

Stolberg. Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in der Nacht zwei Einbrecher festgenommen. Sie waren gegen 2 Uhr morgens ins Ritzefeld-Gymnasium eingestiegen. Ein dritter Täter ist flüchtig.

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizeiangaben um 19- und 27-jährige Männer aus Stolberg. Beide seien deutsche Staatsangehörige und einschlägig polizeibekannt. Der 19-Jährige wird bei der Polizei als jugendlicher Intensivtäter geführt. Eine aktuelle einjährige Haftstrafe ist zurzeit auf Bewährung ausgesetzt. Der Ablauf der Bewährungszeit endet Mitte September diesen Jahres.

Nach dem Anruf der Zeugin, dass mehrere Personen mit Kapuzenpullovern um das Schulgebäude herumschleichen und dass sie ein lautes Knackgeräusch gehört habe, umstellte die Polizei das Gebäude. Daraufhin flüchteten die Täter, wie die Polizei mitteilte. Zwei konnten jedoch überwältigt werden, dem Dritten gelang die Flucht.

Bei ihrer Festnahme wehrten sich die Männer. Die Beamten wurden massiv beleidigt und bedroht, man wisse wo Frau und Kinder wohnen. Darüber hinaus schrien sie ausländerfeindliche Parolen. Ein Polizist wurde bei den Festnahmen verletzt. Er trug eine Platzwunde am Kopf und Prellungen davon.

Die jungen Männer machten in einer ersten Vernehmung keine oder widersprüchliche Angaben zur Tat, teilte die Polizei mit. Im Laufe des Tages werde seitens der Justizbehörden entschieden, ob die Festgenommenen in

Untersuchungshaft gehen.

Seit Beginn des Jahres ermittelt die Kriminalpolizei in über 20 Fällen von Einbrüchen in Stolberger Schulen. Noch am vergangenen Wochenende hatte es drei Einbrüche gegeben. Ob die beiden Festgenommenen auch für diese Taten oder Einzeltaten in Frage kommen, wird nun untersucht.