Stolberg.

In mehr als 20 Fällen seit Jahresbeginn ermittelt die Stolberger Kripo nach Einbrüchen in Schulen. Nach Zeugenhinweisen gelang es den Beamten am Mittwochmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher am Ritzefeld-Gymnasium festnehmen. Ein Polizist wurde dabei verletzt. Die Identität eines dritten Tatbeteiligten ist ermittelt.