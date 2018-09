Stolberg-Vicht.

Es ist der 9. Juli 2014, an dem dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) die Existenz des Fischbachs überhaupt einmal bewusst wird. Hydrologische Daten über das zwischen dem Quellgebiet bei Süssendell und der Mündung in den Vichtbach 4,3 Kilometer lange Rinnsal liegen nicht vor. Bis an besagtem Mittwoch Starkregen aus dem Gerinnsel einen reißender Bach, der über alle Ufer tritt.