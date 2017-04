Stolberg.

Ein Konzert im Krankenhaus, und zwar in der Kapelle – das aktuelle Kulturereignis im Stolberger Bethlehem-Gesundheitszentrum sprengt den Rahmen des Üblichen bei weitem. Noch unkonventioneller wirkt das Konzert am Ostermontag, 17. April, im Gotteshaus auf der zweiten Etage des Gebäudes an der Steinfeldstraße 5 durch die Wahl der Klangkörper.