Stolberg - Ein „Hobbit auf Speed“ amüsiert in der Stolberger Burg

Am Donnerstag

im Rittersaal

Sein aktuelles Programm „Luft nach oben“ präsentiert der Comedian Hennes Bender am Donnerstag, 8. März, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Rittersaal der Stolberger Burg, Faches-Thumesnil-Platz. Tickets sind im Vorverkauf in der Bücherstube am Rathaus und an der Abendkasse erhältlich.