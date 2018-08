Stolberg.

Wer fleißige Handwerker sehen wollte, der musste am Freitag zum Pfadfindergarten an der Buschmühle kommen. Dort, auf dem an einem kleinen Bachlauf gelegenen Gelände der „Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg“, gaben 33 junge Baumeister – 28 Jungen und fünf Mädchen – im Alter zwischen sieben und dreizehn Jahren ihren selbstgebauten Hütten den letzten Schliff.