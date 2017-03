Stolberg.

Clans, Kilts und Haggis. Klingt nach einer Szene aus den schottischen Highlands – ist aber tatsächlich Stolberg. Verantwortlich dafür: Frank Thyssen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen in Stolberg. In seiner Freizeit geht er einem ganz besonderen Hobby nach. Er vertritt den schottischen Clan MacKinnon in Deutschland.