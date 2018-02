Stolberg.

Es ist ein Konzert zu Ehren eines der Gründerväter des Clubs, eine Hommage an die Kupferstadt und ein Geschenk an die Freunde der bekanntesten und wohl dienstältesten Rhythm-and-Blues-Band der Welt: Der Rolling-Stones-Club Stolberg/Aachen lädt zu einem Ehrenkonzert für den 2017 gestorbenen Helmut Johr ein, bei dem die clubeigene Band „The Dirty Work“ in der Gaststätte „En de Kess“ bei freiem Eintritt spielt.