Stolberg.

188 Stufen sind es vom Keller im Neubau bis zum Chemietrakt in der vierten Etage des Gebäudes. 188 Stufen, die Michael Kiel ganz genau kennt. Er ist Hausmeister am Ritzefeld-Gymnasium und hat in diesen Wochen besonders viel zu tun. Dass Hausmeister in den Ferien die Füße hochlegen könnten, sei ein verbreitetes Vorurteil.