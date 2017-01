Stolberg-Gressenich.

Immer wieder über Stock und Stein: Die Ortsgruppe Gressenich des Eifelvereins begab sich auf ihre 600. Wanderung. Es hat in der Tat etwas Befreiendes an sich, einfach mal nach draußen zu gehen, sich an einen Waldrand zu begeben und einen Fuß vor den anderen zu setzen, ohne dabei genau zu wissen, wohin einen die eigenen Füße tragen. Vergessen sind für kurze Zeit der Stress und die Probleme des Alltags.