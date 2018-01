Stolberg-Liester.

Das werden die Schüler des Goethe-Gymnasiums am Lerchenweg auf der Liester so bald nicht vergessen: Tswi Josef Herschel (74), Israeli mit Wurzeln in den Niederlanden, versteht es, mit dem Holocaust eine der dunkelsten Epochen der Menschheitsgeschichte mit besonderer Eindringlichkeit darzustellen.