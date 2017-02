Stolberg-Breinig.

„Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin – so‘n kleiner Teufel steckt doch in jedem drin“, heißt es in einem der bekanntesten Karnevalslieder, die zur Zeit des Straßenkarnevals aus sämtlichen Lautsprecherboxen hallen. Und tatsächlich blitzten viele kleine Hörner, umgeben von Matrosen, Wikingern, Footballspielern und Glitzer-Ponys, beim „Düvel Danz“ der KG Teuflische Jecke in der Breiniger Mehrzweckhalle auf.