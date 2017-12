Stolberg - Drogenbande von der Mühle muss sich vor Gericht verantworten

Stolberg.

Am 7. April hatte die von Kripo und Staatsanwaltschaft eigens gebildete Ermittlungsgruppe „Crossfire“ zugeschlagen. 18 Immobilien vor allem in Stolberg, aber auch in Aachen, Eschweiler sowie im Raum Bonn/Euskirchen sind durchsucht worden. Mehrere Kilogramm Drogen wurden sichergestellt.