Stolberg.

Sie sind offensichtlich besonders auffällig, wenn es regnet: Ölspuren. Gleich drei musste die Stolberger Feuerwehr am Dienstagvormittag abstreuen: zwei kleinere Ölspuren auf der Donnerberger Birkengangstraße und auf dem Haselbusch in Münsterbusch sowie eine längere, die auf der Römerstraße in Gressenich entdeckt wurde.