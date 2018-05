Karten erhältlich beiStolberg Touristik

Das Theaterstück „Dr. Kortum – Arzt in Stolberg Anno 1794“ ist zu sehen am Freitag, 8. Juni, um 20 Uhr und am Samstag, 10. Juni um 16 Uhr im Burghof-Theater an der Aachener Straße 3 am Willy-Brandt-Platz.

Karten sind erhältlich im Vorverkauf bei der Stolberg-Touristik, Zweifaller Straße 5, und gegebenenfalls noch an der Abendkasse.