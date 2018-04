Stolberg-Breinig.

Die Messe in D-Dur für einstimmigen Männerchor und kleines Akkordeonorchester von Karl Graf, dem Organisten an der Pfarrei St. Sebastian Würselen und zudem Akkordeonspieler im Breiniger Ensemble, feierte seine Uraufführung anlässlich des 60. Geburtstages des Komponisten am 24. Januar dieses Jahres in St. Lucia, Broichweiden.