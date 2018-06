Stolberg - Die Welt der Schmiede ist zu Gast in Stolberg

Stolberg.

Es war einmal ... So fangen Märchen an, und dieses Stolberger Märchen ist untrennbar mit dem 2007 im Alter von 60 Jahren viel zu früh verstorbenen Matthias Peters verbunden. Der Kunstschmied war ein echter Europäer. Aus Erfahrung, und weil in diesem Handwerk das Reisen als fahrender Geselle zur Aus- und Weiterbildung einfach dazugehört.