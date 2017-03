Stolberg.

Etwa ein halbes Jahr lang ist die Umstellung auf DVB-T2 angekündigt worden. Von Dienstagnacht bis Mittwochmittag wird in weiten Teilen Deutschlands umgestellt; in der Folge kann es in diesem Zeitraum für einige Stunden keine Fernsehsignale geben. Bis zwölf Uhr soll die Umstellung erfolgt sein.