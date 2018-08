Stolberg - Die Stolberger werden immer mehr

Welche Stadt hat mehr Einwohner?

Welche Kommune hat mehr Einwohner: Stolberg oder Eschweiler? Dazu gibt es verschiedene Auffassungen. Vergleicht man die Zahlen aus den statistischen Jahresberichten der beiden Städte miteinander, scheint Eschweiler die Nase vorne zu haben.

2016 lebten 58.096 Menschen in der Indestadt und 57.292 Menschen in der Kupferstadt. Aktuelle Zahlen für das Jahr 2017 liegen in Eschweiler derzeit allerdings noch nicht vor.

Die Zahlen von IT NRW zeigen allerdings etwas anderes. Zum 31. Dezember 2015 sollen in Eschweiler 55.909 Menschen und in Stolberg 56.739 Menschen gelebt haben.

Zum 30. Juni 2017 lebten in Eschweiler 56.050 und in Stolberg 56.645 Menschen.