Stolberg - Die Stolberger trauern um ein echtes Original

Stolberg. Die Kupferstadt Stolberg trauert um ein echtes „Urgestein“: Josef Behlau ist am 1. März gestorben. Von seinen Freunden „Beppo“ genannt, war Behlau zwei Jahrzehnte Präsident des Karnevalskomitees der Stadt Stolberg, und die Kupferstadt verliert mit ihm eine sehr liebenswerte wie auch manchmal streitbare Persönlichkeit mit Ecken und Kanten.

Die Verdienste des Stolberger Originals um den Karneval sind unumstritten. Außerdem war Behlau einst auch politisch aktiv.

Zunächst in der Jungen Union, dann in der CDU. 1979 war Behlau einer von vier CDU-Ratsherren, die die Koalitionsvereinbarung mit der FDP nicht mittragen wollten. Die Liberalen einigten sich dann mit der SPD, so dass die Ära mit Bernhard Kuckelkorn als Bürgermeister nach 27 Jahren endete und der Sozialdemokrat Hermann-Josef Kaltenborn Stolberger Bürgermeister wurde.

Fan des 1. FC Köln

Behlau war leidenschaftlicher Fan des 1. FC Köln, und seine wohl mindestens genauso große Leidenschaft galt dem rheinischen Brauchtum Karneval. 1988 wurde er Mitglied im Elferrat der Karnevalsgesellschaft Fidele Zunfthäre. Schon ein Jahr später wurde Behlau zum Präsidenten der KG gewählt und hatte dieses Amt bis 2004 inne. Parallel dazu beteiligte er sich aktiv an der Arbeit im Stolberger Karnevalskomitee und wurde bald Vizepräsident des eigenständigen Regionalverbands im Bund Deutscher Karneval BDK. 1998 wurde Behlau Nachfolger von Hans-Josef Wellmann und Präsident des Stolberger Komitees.

Seine unnachahmliche Art, bodenständig, mit viel Humor, der ihm eigenen „Entschleunigung“ und großer Nähe zum Narrenvolk jecke Veranstaltungen zu moderieren, wird unvergessen bleiben.

Jeckes Jubiläum

Behlau selbst feierte in 2016 seinen 6x11. Geburtstag. In 2017 aber setzte er seinem Karnevalisten-Leben die Krone auf, denn das am 30. August 1951 noch als „Ausschuss Stolberger Karneval“ gegründete Karnevalskomitee der Stadt Stolberg feierte sein 6x11-jähriges Bestehen unter anderem mit dem Prinzenempfang der Städteregion Aachen in der Stolberger Stadthalle.

Und der Komitee-Präsident Josef Behlau holte noch weitere Highlights in die Kupferstadt. Wie eine echte Europa-Premiere, als der erste Empfang der Kinder- und Jugendtollitäten der Närrischen Europäischen Gemeinschaft NEG im Jugendheim Münsterbusch stattfand.

Absoluter Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 6x11-jährigen Bestehen des Stolberger Komitees, das unter Behlaus Präsidentschaft inzwischen auf stolze 13 Mitgliedsgesellschaften angewachsen ist, war die Jubiläumsmatinee, bei der hochkarätige Gäste wie der BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess und die NEG-Präsidentin Petra Müller zugegen waren, und unter anderem Kult-Karnevalist Wicky Junggeburth das närrische Publikum unterhielt.

In seinem Wirken als Komitee-Präsident verstand Behlau sich sich einerseits stets als Bewahrer und Pfleger des rheinischen Brauchtums in seiner traditionellen Art, andererseits gründete sich unter seiner Präsidentschaft auch die Stolberger Komitee-Jugend, damit der Kupferstädter Fastelovvend auch für die Zukunft gut aufgestellt ist.

Josef Behlau hinterlässt seine Frau und zwei Söhne und wird vielen Stolbergern fehlen. „Beppo“ erst recht.