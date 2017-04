Tag der Städtebauförderung in Deutschland

Die Städtebauförderung in Deutschland ist ein Gemeinschaftsprojekt von Bund, Ländern und Kommunen. Das Projekt gibt es seit mittlerweile 40 Jahren. Grundsätzlich geht es darum, dass Bund und Länder Hilfe leisten, wenn Kommunen besondere Problemlagen städtebaulicher Art bewältigen müssen. Derzeit gibt es bundesweit rund 1800 Fördergebiete, in denen die Städtebauförderung zum Einsatz kommt.

In der Öffentlichkeit ist dieses etablierte Instrument der Stadtentwicklung, ohne das so manche Aufwertung von Stadtquartieren nicht möglich gewesen wäre, jedoch nur wenig bekannt, heißt es auf der offiziellen Internetseite. Der „Tag der Städtebauförderung“ soll hier Abhilfe schaffen.

Der Tag in Stolberg beginnt am Samstag, 13. Mai, um 13 Uhr direkt am Bastinsweiher. Gegen 16.30 Uhr ist das Ende der Veranstaltung geplant.