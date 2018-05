Stolberg - Die soziale und berufliche Integration in Bergen lernen

Stolberg. Die fünfzehnte erlebnispädagogische Bildungsmaßnahme unter dem Titel „Skifreizeit Oberzauch“ bot jetzt das Agnesheim Stolberg in Kooperation mit dem Verein zur Förderung der Sozialintegration an.

Der Verein aus Aachen unterstützt Träger kirchlicher, verbandlicher und schulischer Jugendarbeit und Jugendbildung in der Region und Euregio, in ihren Erziehungs-, Bildungs- und Freizeitaufgaben. Ziel der Projekte ist eine Förderung der sozialen und beruflichen Integration von benachteiligten Jugendlichen sowie besonders von Arbeitslosigkeit bedrohter Bevölkerungsgruppen.

Mittlerweile kann der Verein dafür auf insgesamt drei Berghütten, in der Region „Radstätter Tauern“ im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee, zurückgreifen. In diesem Jahr schickte die Kinder- und Jugendhilfe Einrichtung Agnesheim Stolberg insgesamt 14 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahre aus neun verschiedenen Gruppen in das Skigebiet nach Oberzauch. Vor Ort ging es die ersten Pisten noch ohne Skier herauf bis auf die Alm, wo die Dechantshütte gelegen ist.

Bereits am ersten Tag konnte die Gruppe erste Fahrversuche auf dem Übungshügel vor der Hütte starten. Vereinsvorstandsmitglied Hermann-Josef Ehlen zeigte den Teilnehmern durch gezielte Übungen umsetzbare und nützliche Techniken, sodass alle recht schnell an Sicherheit gelangten. Am zweiten Tag ging es dann mit der gesamten Gruppe die erste Piste hinab. Durch Irmtraud Huppertz, die seit mehreren Jahren die Fahrt als Hauswirtschaftskraft begleitet, war für ein leckeres Essen gesorgt. Abends gab es Gesellschaftsspiele, Schlitten fahren und Tischtennis. Nach neun Tagen in den österreichischen Bergen brach die Gesandtschaft aus Stolberg die Zelte wieder ab und packte neben ihrem Gepäck auch zahlreiche neue Erfahrungen, Eindrücke und Erfolge mit ein. Mitarbeiter, Verein und vor allem die Kinder und Jugendlichen zogen im Anschluss ein rundum positives Fazit und freuen sich schon jetzt auf das kommende Jahr.

Im Jahr 2003 hatte die soziale Einrichtung vom SkF Stolberg das erste Mal die erlebnispädagogische Fahrt ins Nachbarland angeboten. Mit Unterstützung des Vereins zur Förderung für Sozialintegration konnte seither in jedem Jahr eine Fahrt ermöglicht werden. Großen Anteil am Erfolg des Projektes hatten Dietmar Mattke, Marc Schumacher und Harry Raue, sowie Andy Müller. Im Jubiläumsjahr wurde die Bildungsmaßnahme erstmals durch Susanne Kienert geleitet. Durch die immer wieder neu ausgewählte Gruppe der Kinder und Jugendlichen konnten bislang über 100 Teilnehmer von der Maßnahme in den winterlichen Bergen profitieren.