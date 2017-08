Stolberg.

Für 474 i-Dötzchen in Stolberg beginnt in der kommenden Woche der Ernst des Lebens: Die Schule geht los! In diesen Tagen bereiten sich Eltern und Schüler bereits auf die Einschulung vor. Auch für Greta und Emilia Dreuw beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die beiden Sechsjährigen wohnen mit ihrer Familie in Vicht und besuchen ab Donnerstag die Grundschule in Zweifall.