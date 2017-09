Die Nepal Hilfe Aachen lädt zu einem Benefizkonzert ein Letzte Aktualisierung: 1. September 2017, 13:26 Uhr

Stolberg. Ein Benefizkonzert zu Gunsten der Nepal Hilfe Aachen wird am Sonntag, 10. September, wird um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Markus in Stolberg-Mausbach veranstaltet.