Stolberg - Die Euregiobahn als ein erfolgreiches Beispiel in Europa

Stolberg.

„Die Euregiobahn ist ein erfolgreiches Beispiel für ein lokales Transportangebot auf reaktivierten und teilweise neu gebauten Strecken“: Europa blickte am Sonntag in Stolberg auf die Euregiobahn – genauer gesagt Delegierte Konferenz des Europäischen Fahrgastverbandes, der in Aachen tagte und sich vor Ort selbst ein Beispiel von der Realität in Düren machen konnte.