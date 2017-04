Stolberg-Dorff.

Wenn bei der achten Kupferstädter Kunstausfahrt „Art Tour de Stolberg“ insgesamt 20 Stationen zur freien Kunstschau einladen, ist die Dorffer Kunstscheune, Am Hahnenkreuz 23, zum zweiten Mal mit von der Partie und öffnet ihre Pforten am Samstag, 6. Mai, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 18 Uhr.