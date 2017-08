Die Arbeitslosigkeit ist leicht gesunken

Stolberg. Laut der Agentur für Arbeit Aachen, Geschäftsstellenbezirk Stolberg. ist die Arbeitslosigkeit von Juni auf Juli um 37 auf 2744 Personen gestiegen. Das waren 43 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juli 9,2 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 9,4 Prozent.

Dabei meldeten sich 530 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, drei mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 501 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–17). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3448 Arbeitslosmeldungen, die Veränderung zum Vorjahreszeitraum ist nur gering (+6); dem gegenüber stehen 3340 Abmeldungen von Arbeitslosen (–123). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juli um 34 Stellen auf 466 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es neun Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Juli 97 neue Arbeitsstellen, vier mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 575 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 141 Arbeitsstellen.

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB III:

Die Differenzierung nach Rechtskreisen basiert auf anteiligen Quoten der Arbeitslosen in den beiden Rechtskreisen, das heißt die Basis ist jeweils gleich und in der Summe ergibt sich die Arbeitslosenquote insgesamt. Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt. Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis SGB III von Juni auf Juli geringfügig um drei auf 617 Personen gestiegen. Das waren sieben Arbeitslose weniger als im Vorjahresmonat. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juli 2,1 Prozent; sie war damit genau so hoch wie im Vorjahresmonat.

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II:

Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis SGB II von Juni auf Juli um 34 auf 2127 Personen gestiegen. Das waren 36 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die anteilige SGB II-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juli 7,1 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 7,3 Prozent. Dabei meldeten sich 303 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 13 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 278 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 51 weniger als vor einem Jahr. Seit Beginn des Jahres gab es 1903 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 19 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 1864 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (–188).