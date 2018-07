Stolberg - Der wilde Westen im Südosten der Stadt

Stolberg.

Die Sonne brennt über dem Saloon, und vom Bach her und von den Wipfeln der umgebenden Bäume weht eine kühle Brise an der Whiskey-Bar und der „Officer‘s Mess“ vorbei. Musiker spielen Country-Songs, und Cowboys, Ladies und Gentlemen tanzen dazu, bevor sie abends am Lagerfeuer sitzen.