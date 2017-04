Stolberg.

160.000 Menschen mussten in Kalifornien Mitte Februar ihre Häuser verlassen, da aufgrund eines Defekts am Oroville- Staudamm eine Flutwelle drohte. Kann ähnliches auch an der Wehebachtalsperre passieren? „Nein“, sagt Marcus Seiler, Pressesprecher des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER). „Zwischen dem Oroville-Staudamm und der Wehebachtalsperre gibt es nur wenige Parallelen.