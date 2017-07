Die ESG Radsport kennenlernen und mittrainieren

Wer sich dem Verein anschließen möchte, hat dazu immer mittwochs um 18 Uhr beim Training am Blau-steinsee (Parkplatz) die Möglichkeit. Der Verein unternimmt jedes Mal eine etwa zweistündige Tour quer durch die Region. Die ESG empfiehlt, sich vorher per E-Mail an kontakt@esgradsport.de anzumelden, da das Training nach Absprache auch zu anderen Zeiten stattfinden kann.

Weitere Infos unter:

www.esgradsport.de