Stolberg - Dem Aufstieg in Verbandsliga des Stolberger SV folgt der Titel

Stolberg.

Ohne Yannick Töws und Joshua Frauenrath (beide verletzt), dafür wieder mit Tim Heister in seinem ersten Spiel nach dem Kreuzbandriss, begann der Stolberger SV sein letztes Saisonspiel in der Handball-Landesliga vor guter Kulisse am Glashütter Weiher. Der Gast aus Niederpleis musste seinerseits ebenfalls auf drei Akteure verzichten.