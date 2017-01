Stolberg.

Wie viel gebe ich von mir selber preis, wenn ich mich bei Facebook einlogge, wenn ich gewisse Apps auf meinem Smartphone nutze, oder wenn ich im Internet einkaufe? Auf den richtigen Umgang mit persönlichen Daten will die Europäische Union am Internationalen Datenschutztag aufmerksam machen, der in jedem Jahr am 28. Januar begangen wird.