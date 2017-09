Stolberg-Zweifall.

Am Sonntag ist die Stolberg-Touristik wieder zu Gast bei Schwester Maria Regina. Nach Kräutern und Pilzen geht‘s diesmal um die Kulturpflanze Holunder. Am Samstag öffnen sich die Pforten des Zweifaller Klosters zu einem „Open House“ mit ökumenischem Gottesdienst, Inspiration, Bilderschau und Meditation, zu den die letzte Karmelitin in Zweifall und Hans Hoffmann einladen.