Das Parkhaus am Stolberger Hauptbahnhof nimmt Formen an

Stolberg.

Das neue Parkhaus am Hauptbahnhof nimmt rasant Gestalt an. „Angesichts der anfänglichen Herausforderungen liegen wir noch gut in der Zeit“, sagt der Technische Beigeordnete Tobias Röhm. Die kalte Winterwitterung hat ein wenig am Zeitplan genagt, aber auch die historischen Bodenverhältnissen im Schatten des im Drei-Kaiser-Jahr 1888 eingeweihten Hauptbahnhofs haben ihre Spuren hinterlassen.