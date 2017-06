Infoveranstaltung am OZB: Mitmachen erwünscht

„Krebs gemeinsam angehen“ ist der Titel einer Veranstaltung, zu der das OZB für Samstag, 1. Juli, einlädt. Im Foyer des Krankenhauses werden Experten aus elf Fachbereichen über Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote informieren.

Auch für Besucher, die nicht direkt betroffen sind, ist die Veranstaltung interessant: So wird anhand von Brustmodellen das systematische Abtasten der Brust gezeigt, was die Chance erhöht, geschwulstartige Veränderungen in einem frühen Stadium aufzuspüren.

Die Ernährung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt: Am Infostand treten die Experten den Beweis an, dass Gesundes auch schmecken kann.

Zum Mitmachen möchten auch die Physiotherapeuten vom ZAP motivieren: Sie stellen Übungen vor, die ideal für Zuhause sind.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, Ende ist um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.