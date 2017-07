Zweifall.

Ein neues zu Hause für junge Flüchtlinge: Diese Aufgabe erfüllt das Hromadka-Haus in Zweifall. Seit fast zwei Jahren leben in der Einrichtung junge Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind und in Deutschland ein neues Leben beginnen möchten – auch in Stolberg. Und was hat sich seit der Eröffnung getan?