Stolberg - Das Ende des Beförderungsstaus bei Beamten ist greifbar

Stolberg.

Die Stadt Stolberg hat den „Gipfel so gut wie erklommen“, nachdem der Beförderungsstau bei den Beamten in den vergangenen Jahren sukzessive abgebaut worden ist. Zumindest wenn der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung folgen wird, weitere insgesamt acht Beförderungsstellen in der Verwaltung für das kommende Jahr einzurichten.