Stolberg - „Däumchen drehen“ mit Kabarettist Rainer Schmidt im Rittersaal

Stolberg. Der Kabarettist Rainer Schmidt wird am Freitag, 8. Juni, ab 20 Uhr im Rittersaal der Burg Stolberg auftreten. Das Gastspiel wird kostenlos im Rahmen von „Stolberg goes History“ erfolgen.

Rainer Schmidt, geboren am 18. Februar 1965 in Gaderoth, ist ein evangelischer Theologe und Tischtennisspieler.

Freiberuflich arbeitet er als Referent und Kabarettist. Von Geburt an fehlen Rainer Schmidt beide Unterarme, nur am linken Oberarm sitzt ein kleiner Daumenansatz. „Däumchen drehen“ lautet, an dieses Handicap angelehnt, sein abendfüllendes Programm, das 2014 Premiere feierte. Bei der Übertragung der Paralympics 2016 aus Rio de Janeiro war Rainer Schmidt fünf Mal in der ARD mit einer eigenen kabarettistischen Rubrik „Rainers Mundwerk“ zu erleben.

Die Kupferstadt Stolberg und Kulturmanager Max Krieger freuen sich sehr, Rainer Schmidt für einen Kabarett-Abend seines Programms „Däumchen drehen - keine Hände, keine Langeweile“ im Rittersaal der Burg Stolberg gewonnen zu haben. Wir laden Sie herzlich ein und würden uns freuen, wenn Sie diese Terminankündigung in Ihrem Umfeld und Netzwerk bekannt machen würden.