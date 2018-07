Stolberg.

Stolberg Dem Jacobs-Automobile-Cup auf dem Dörenberg schließt sich der EVS-Cup in Breinig an, vom 10. bis 12. August richtet der Büsbacher Reiterverein seine große Pferdesportleistungsschau auf Gut Hassenberg aus, und am 11. August beginnt die 5. Stolberg Open auf dem Hammerberg.