Stolberg - Couch-Konzerte beleben die Salonmusik neu

Stolberg.

Sie gilt als Fortführung der Kammermusik des Adels im 17./18. Jahrhundert: die Salonmusik. Sie gewann seit Beginn des 19. Jahrhunderts an Bedeutung in großbürgerlichen Kreisen. Man traf sich im privaten Kreis in der Wohnung eines Gastgebers, um der Musik zu lauschen und Konversation zu pflegen. Eine Reihe von Komponisten schuf eigens für solche Gelegenheiten eigene Musikstücke.